Священник УПЦ рассказал, что происходит с душой человека, который привык сквернословить

«Как и с каждым грехом, грех сквернословия очерняет человека. Душа человека, который грешит сквернословием, становится черствой. Она становится глухой, немой, бесчувственной к добру», - отметил архимандрит Дамаскин.
Священник объяснил, что поможет душе человека, который сквернословит.
«Нужно глубокое покаяние тем людям, которые оскверняют свою душу сквернословием», - сказал архимандрит Дамаскин (Лебедь).
Как сообщалось ранее, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян рассказал, как определить размер милостыни, которую подавать.
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