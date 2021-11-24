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Священник УПЦ рассказал, что происходит с душой человека, который привык сквернословить

24.11.2021 / 12:00
Священник УПЦ рассказал, что происходит с душой человека, который привык сквернословить
Источник: Центр информации УПЦ
Душа человека, который грешит сквернословием, становится черствой

Привыкая сквернословить, душа становится черствой и погружается во мрак греха.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Дамаскин (Лебедь) рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Как и с каждым грехом, грех сквернословия очерняет человека. Душа человека, который грешит сквернословием, становится черствой. Она становится глухой, немой, бесчувственной к добру», - отметил архимандрит Дамаскин.

Священник объяснил, что поможет душе человека, который сквернословит.

«Нужно глубокое покаяние тем людям, которые оскверняют свою душу сквернословием», - сказал архимандрит Дамаскин (Лебедь).

Как сообщалось ранее, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян рассказал, как определить размер милостыни, которую подавать.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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