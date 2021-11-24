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Объединение инвалидов просит поддержать благотворительную акцию

24.11.2021 / 12:30
Объединение инвалидов просит поддержать благотворительную акцию
Источник: Центр информации УПЦ
На учёте 1558 человек, среди которых 118 детей

Объединение инвалидов, действующее на территории Бориспольской епархии, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции.

Как сообщает Центр информации УПЦ, общественная организация просит поддержать акцию к 3 декабря - Международному дню людей с инвалидностью.

«У нас на учёте 1558 человек, среди которых 118 детей - это люди с ограниченными возможностями, которым постоянно нужна поддержка и внимание. Людям с инвалидностью всегда было не легко, а сейчас очень тяжело - кроме всех жизненных проблем прибавился локдаун. Будем благодарны за любую помощь!», - рассказала руководитель организации Наталья Хоменко.

Подопечным нужны: продукты, моющие средства, деньги, постельные принадлежности, памперсы, пелёнки, средства личной гигиены, принадлежности для рукоделия.

Поддержать акцию можно здесь.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, благотворительная акция
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