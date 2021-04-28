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В Днепропетровской епархии УПЦ соберут пасхальные подарки для детей с ДЦП и одиноких пенсионеров

28.04.2021 / 16:45
В Днепропетровской епархии УПЦ соберут пасхальные подарки для детей с ДЦП и одиноких пенсионеров
Источник: Центр информации УПЦ
Организаторы акции - епархиальный отдел по делам молодёжи и ОО «Союз Православной Молодёжи «СВЕТ»

В Днепропетровской епархии УПЦ к празднику Воскресения Христова проводят традиционный сбор подарков для детей с ДЦП и жильцов Приднепровского гериатрического пансионата.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, благотворительная акция проводится по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

Организаторы акции - епархиальный отдел по делам молодёжи и ОО «Союз Православной Молодёжи «СВЕТ».

«Цель этого мероприятия - подарить радость о Воскресшем Христе детям и жителям пансионата, напомнить им, что двери храма для них открыты всегда, а также дать возможность проявить доброту днепровцам в честь главного христианского Праздника», - сообщают организаторы.

В связи с карантином в нынешнем году молодёжь не проведёт для своих подопечных праздничные концерты, но надеется вручить им подарки.

К участию в акции приглашаются все желающие.

Источник: Inpress.ua
Пасха, УПЦ, Днепропетровская епархия, благотворительная акция
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