В УПЦ обеспокоены духовно-нравственным состоянием молодежи

Без духовных ценностей дать правильное воспитание невозможно.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале, комментируя сообщение СМИ о том, в Киеве 16-летний подросток убил своих родителей и 8-летнего брата.

«Произошедшее не вписывается не только в человеческую логику, но даже в обычное понятие того, что такое «страшно». Ведь по сути то, что произошло, намного страшнее «страшного». И здесь нужно понять, что списывать случившееся на какие-то внешние факторы нельзя. В такой трагедии уже виноваты не только жестокие фильмы и улица, но атмосфера, в которой живет человек. То есть, и кино, и улица, и семья, и интернет и все остальное. Но главное то, что происходит в человеческой душе, и почему оно происходит именно так», - сказал владыка.

Как сообщают СМИ, причиной убийства стала ссора. После преступления парень еще несколько дней жил в квартире с телами замученных им родных. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

По словам владыки, зачастую наша молодежь живет в атмосфере ненависти и противостояния.

«Именно на желании борьбы с кем-то или хоть с чем-то, которое присуще молодым людям, строят свою идеологию ультранационалистические объединения и многие так называемые «фан-клубы». Не имея устойчивых моральных и культурных ориентиров, молодые люди, предоставленные сами себе, растут и развиваются, видя в других людях своих врагов. Из-за этого искаженного видения потом и рождаются поступки, подобные вышеописанному», - объяснил архиерей.

Епископ Виктор призывает максимально много работать с детьми, воспитывая их в духе любви и сострадания.

«Нам, гражданам Украины, уже давно пора понять, что необходимо избавляться от крайнего милитаризма и пропаганды насилия. Терпимость по отношению к разжиганию национальной или религиозной вражды должна быть, с точки зрения закона, нулевой. Натравливая людей друг на друга, рассказывая кто имеет право жить в Украине, а кто нет, можно прийти только к вырождению народа, но не к его процветанию», - отметил он.

В завершении владыки напомнил, что без духовных ценностей дать правильное воспитание невозможно. «Можно с уверенностью сказать, что молодые люди, теряя евангельский ориентир, начинают ориентироваться на другие идеалы, которые со временем превращаются в идолов, требующих жертв. Но только один Бог неизменно хочет милости и любви всем нам», - подытожил епископ Виктор.