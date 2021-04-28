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Украине надо продолжать работу во всех направлениях и форматах для урегулирования мира на Донбассе – Ермак

28.04.2021 / 16:49
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украине необходимо продолжать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе во всех существующих форматах и на всех площадках площадках.

"В настоящее время вся команда президента (Владимира – ред.) Зеленского продолжает работать. Необходимо продолжать работать во всех направлениях и во всех форматах. Потому что мы не знаем, в конце концов, какой формат принесет на нашу землю покой, когда мы сможем вернуть все наши территории и всех наших людей и закончить войну", - заявил Ермак в эфире телеканала "Украина 24" 27 апреля.

Он отметил, что " переговоры очень непростые, но их нужно обязательно продолжать".

"Вы все помните, что в прошлом году удалось достичь хотя бы на несколько месяцев, но полного прекращения огня на Донбассе, хотя, к сожалению, после оно было с нарушениями, но мы видели, что те несколько месяцев дали возможность нам сохранить жизни наших героев, наших людей на фронте", - сказал он.

По словам руководителя Офиса президента, "он работает над организацией встречи президентов Украины и России, однако пока не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров".

"Я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много тем для переговоров. Нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита нормандского формата, нужно обговорить большое количество вопросов и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими", - резюмировал Ермак.

Источник

Донбасс, Ермак
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