Войти | Зарегистрироваться
20:06

вторник,
05 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ передала 600 подарков в детские дома Донецкой и Луганской областей

05.01.2021 / 16:45
УПЦ передала 600 подарков в детские дома Донецкой и Луганской областей
Источник: Центр информации УПЦ
Подарки получат дети специнтерната для детей с ДЦП и аутизмом в Волновахе; детский дом в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; Горская школа-интернат; Вовчаровская школа-интернат и детский сад, дети из поселка Зайцево и Жованка и другие

В Украинской Православной Церкви в рамках акции «Подарок сироте на Рождество» собрали и передали более 600 подарков в детские дома Донбасса.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам провел сбор для детей-сирот, которые воспитываются в учреждениях неподалеку от линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

«В этом году, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, мы собрали более 600 подарков и пересылаем в Донецкую и Луганскую области детям, которые находятся в детских домах и школах-интернатах. К нам обратились 9 детских домов через организацию "Швидка оберігає кожного". Врачи скорой помощи передали нам письма детей. И мы организовали сбор подарков», - рассказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

Подарки получат дети специнтерната для детей с ДЦП и аутизмом в Волновахе; детский дом в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; Горская школа-интернат; Вовчаровская школа-интернат и детский сад, дети из поселка Зайцево и Жованка и другие.

Источник: Inpress.ua
донбасс, подарки, дети-сироты, УПЦ, благотворительная акция
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.