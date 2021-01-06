Степанов: информация о запрете продажи товаров во время карантина не соответствует действительности

Об этом шла речь на брифинге Степанова 5 января

Прямая речь: "Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной.

Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января - это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов".

Относительно бытовой химии, то Степанов сообщил, что Кабмин на заседании 5 января еще примет определенные уточнения.

По словам министра, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет приобрести, то исходило из того, что карантин будет длится в Украине только 16 дней.

Прямая речь: "16 дней это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунов, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы мы уже до весны не вводили локдаун, чтобы мы спокойно прошли эту волну заболеваемости и выдержала наша медицинская система".

Напомним: 4 января Американская торговая палата в Украине сообщила, что на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

Источник