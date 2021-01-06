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Иран с пятой попытки передал Украине окончательный отчет по сбитому самолету МАУ

06.01.2021 / 09:44
Накануне Нового года Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии Суспільному, передает "Европейская правда".

"Да, передали вечером 31 декабря, с пятой попытки. Сейчас все компетентные органы тщательно его изучают", - сказал Енин.

По его словам, Украина имеет 60 дней на то, чтобы внести в отчет замечания и предложения, после чего Иран будет еще месяц на его доработку. Отчет обнародуют только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Рано что-то комментировать по отчету, пока факт его получения, далее анализ покажет, насколько он нас удовлетворяет с точки зрения объективности и беспристрастности", - отметил Енин.

О факте передачи отчета заявил и посол Ирана в Украине Манучехр Моради во время круглого стола в посольстве.

"Был составлен предварительный отчет относительно обстоятельств катастрофы, а его окончательный вариант был недавно утвержден и передан всем соответствующим сторонам", - завил он.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана в среду поручил министерству дорог и городского развития выплатить по 150 000 долларов семьям каждого из жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в январе этого года.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Через неделю после катастрофы президент Ирана Хасан Роухани объявил, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка.

Источник

катастрофа, МАУ, Иран
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