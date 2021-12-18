УПЦ раздала детям подарки ко дню святого Николая в разных городах Украины

В преддверии дня святого Николая чудотворца в епархиях Украинской Православной Церкви прошли благотворительные мероприятия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ks.ua, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн посетил учреждения Херсона для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Владыка поздравил всех с наступающими праздниками, пожелав помощи Божией. Для детских были переданы сладкие подарки, медикаменты, предметы личной гигиены и продукты питания», - сообщается на сайте Херсонской епархии.

В Харьковской специализированной школе для детей с особенностями слуха священник Андрей Несвитайло поздравил педаговов и детей с наступающими праздниками в честь святителя Николая и Рождества Христова.

Священники Александрийской епархии поздравили воспитанников детского сада и школы села Митрофановка Новгородковского района сладкими подарками.

В городской библиотеке Часов Яра настоятель Борисоглебского храма Горловской епархии протоиерей Олег Кручинин встретился со школьниками города. Священник познакомил детей с житием святого Николая и напомнил им, что подарки можно не только ждать, но и делать самим.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная акция ко дню святого Николая - 1,5 тыс подарков переданы в детские дома в разных уголках Украины.

Подарки получат дети из детского дома в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; школы-интерната для детей с особенностями умственного и физического развития на Днепропетровщине, Горской школы-интерната; Вовчаровской школы-интерната и детского сада, дети с инвалидностью из Славянска и другие.