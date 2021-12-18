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На Виннитчине освящен новый храм УПЦ в честь святого Николая

18.12.2021 / 21:15
На Виннитчине освящен новый храм УПЦ в честь святого Николая
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения в храме была совершена Божественная литургия

На Виннитчине в селе Жежелев освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, чин освящения храма совершил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

«Много лет продолжалось строительство храма, которое начал священник Игорь Ткачук. Местные жители долго боролись в судах за земельный участок, на котором построен храм», - сообщается на сайте епархии.

Митрополит Варсонофий поздравил настоятеля иерея Богдана Михальского и верующих с важным и долгожданным для общины днем, а также наградил церковными наградами тех, кто помогал в строительстве храма.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, винницкая епархия, новый храм
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