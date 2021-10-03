На Виннитчине освятили новый храм УПЦ

На Виннитчине в селе Сигнал освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь пророка Божия Илии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, чин освящения храма совершил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Митрополит Варсонофий поздравил настоятеля и верующих с важным и долгожданным для общины днем, а также наградил орденами и грамотами тех, кто помогал в строительстве храма.

После богослужения владыка посетил место строительства часовни на территории села.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области в селе Юлиямполь митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а на Черниговщине в селе Яблоновка митрополит Нежинский и Прилукский Климент освятил в честь святых мучениц часовню.