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В УПЦ издали книгу о святом враче Луке Крымском

03.10.2021 / 15:55
В УПЦ издали книгу о святом враче Луке Крымском
Источник: Центр информации УПЦ
Новая книга о святителе Луке поступит во все школьные библиотеки Черкасс и области

В Черкасском областном художественном музее УПЦ презентовала книгу «Главное в жизни – всегда делать добро».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, книга посвящена памяти выдающегося подвижника Православия, ученого-медика святителя Луки (Войно-Ясенецкого), чья жизнь неразрывно связана с Черкасской епархией и Черкассами.

Презентацию открыл митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, при поддержке и благословению которого была издана книга. В своем вступительном слове он отметил большое значение новой книги для изучения и распространения духовного наследия святителя Луки.

«Мне приходится бывать во многих странах мира – и о святителе Луке знают повсюду: ему молятся, его уважают, его небесную помощь реально чувствуют», – рассказал владыка.

Перед участниками встречи выступили составительница книги черкасская журналистка Галина Компаниец, заместитель мэра Черкасс Павел Валенчук.

Отмечается, что новая книга о святителе Луке поступит во все школьные библиотеки Черкасс и области.

Черкасскому областному музею митрополит Феодосий подарил картину с изображением одного из главных основателей увековечения памяти святителя Луки в Черкассах – покойного митрополита Черкасского и Каневского Софрония (Дмитрука). Архиерей осмотрел выставочные залы, ознакомившись с разнообразием собранных здесь экспонатов и предметов искусства.

Как сообщалось ранее, 2021 год является юбилейным для святителя Луки Крымского - 100-летие со дня священнической хиротонии будущего святителя, 95 лет со дня первого посещения Черкасской епархии и 25-летие обретения чудотворных мощей святителя Луки.

Источник: Inpress.ua
книга, упц, Лука Крымский, черкасская епархия
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