Депутат Трухин предлагал членам бюджетного комитета Рады манипулировать министром финансов и обманывать Офис президента

На нем обсуждался захват власти в комитете, планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента, сообщает ОРД.

По данным редакции, встречу организовал нынешний заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Александр Трухин, недовольный своим положением и желающий занять кресло главы Комитета Юрия Аристова.

Судя по записи, которой располагает редакция, вопрос отставки Аристова действительно обсуждался. Но даже сам Трухин признал, что это политический вопрос и что пока провести кадровую революцию в комитете не удаться.

«Однозначно надо (увольнять Аристова, – Ред.), но мы кровь не пускаем, мы голову снимать не можем, не имеем права. Делать этого мы не будем. Это политические вещи. Там недовіра или еще что-то. (Не будем, – Ред.) создавать прецедент, биться головой об стену, как бился аграрный комитет», – заявил участник встречи с голосом, похожим на голос депутата Александра Трухина.

В то же время он предложил давить на министра финансов Игоря Марченко в своих интересах. Для этого, по мнению народного избранника, участники встречи должны выработать единую позицию и вести с ним переговоры от группы, а не от собственного имени.

«Важно, чтобы все было слажено и работало… Министр финансов ведет переговоры с той группой людей, либо с тем человеком, кто представляет людей, которые принимают решения. То есть, если это все происходит в присутствии Сергея Михалыча (Марченко – министр финансов Украины, – Ред.), он четко понимает, вот поверьте мне, это будет для него сигнал в переговорной позиции. Он будет ждать встречи с коллективом нашим, который скажет: «Сереж, тебе надо, давай сядем сложим, чтобы оно тебе не рвало. Понятно, что здесь будет подключаться и Кирилл, и будет как-то лепится этот колобок. Для Сергея Михалыча это будет очень важно, я так думаю. Видеть, четко понимать. И когда он увидит, что по переформатированию комиссий принято решение таким количеством присутствующих, и кто эти присутствующие. Он же всех вас знает как вменяемых, серьезных людей. Это рабочая группа по бюджету, по кодексу, замена подкомитетов. Я думаю, ему дальше не надо объяснять…», – предложил Трухин.

В том, что депутат «Слуги народа» де-факто предлагает плести интриги за спиной Офиса президента, Трухина не пугает. Он считает, что в ОП просто не заметят появление в Раде новой группы влияния, а если заметят, то Банковую всегда можно обмануть.

«Если мы все здесь равные и принимаем решение поднятием руки и собираемся, здесь не здесь, не важно в каком помещении – решение принимается этим коллективом. Для меня лично начальник – президент и ребята с Офиса президента… Заметят ли они специфическое голосование в комитете? Смотрите, ОП и президент, поверьте мне, у них есть какие-то один, два, три, четыре, пять, десять важных вопросов в течение года, все. Правильно? Но если они будут звонить «в рельсу» и кого-то из нас будут собирать и что-то говорить… одного, двоих, не важно, остальные будем говорить: «Верим, конечно, верим, а можно чтобы нам тоже позвонили.