Патриарх Кирилл рассказал о духовном подвиге преподобного Серафима Саровского

Образ преподобного Серафима, старца, отказавшегося от всяких внешних благ и стяжавшего огромную духовную силу, является примером и идеалом.

Об этом сказал Святейший Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Жизнь преподобного Серафима являет пример того, как разрушаются всякие человеческие идеалы, связанные с властью, силой, могуществом. Ведь преподобный Серафим - немощный, болезненный, не обладавший физической силой, для того чтобы сопротивляться трудным обстоятельствам уединенной жизни в лесу, - являет своей жизнью величайший пример того, что знаем из слова Божия: сила Моя в немощи совершается (2 Кор. 12:9)», - сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх подчеркнул, что если человек живет верой, если он опирается на молитву, то сила Божия живет в этом человеке. «И это не миф, не мечтание - это реальность, которая дарована в примере преподобного Серафима Саровского», - добавил он.

«Недаром, прознав про немощного старца, живущего в уединении, к нему потекли люди, понимая, что это человек особенный. Ведь обычный человек вряд ли мог выжить в таких условиях, а преподобный не только выживал — он жил полной духовной жизнью и набрал такую силу духа, что прикоснуться к ней хотели люди и физически сильные, и властные, и могущественные. Все хотели прийти к преподобному Серафиму, чтобы через разговор с ним, через общение духовное набраться от немощного старца той великой силы, которую ему дал Господь», - рассказал Святейший.

По его словам, пример преподобного Серафима ставит под сомнение, насколько внешние обстоятельства жизни могут влиять на полноту жизни человека.

«Для многих современных людей комфорт, достижение благополучия - одна из самых притягательных целей. Для их достижения отдается все - и материальные средства, да и сама жизнь. Человек часто работает именно для того, чтобы обеспечить себе комфортное бытие, но знаем, что и во дворцах руки на себя накладывают, и самые богатые с мостов бросаются и погибают. Потому что подлинное счастье определяется силой Божественной благодати. А когда благодать Божия споспешествует человеку, он может быть не таким уж богатым, не таким уж знатным, не жить в комфорте, но быть счастливым. Благодать Божия согревает душу, очищает человека от пороков, от грехов, действительно делает его обладателем полноты жизни, и пример преподобного Серафима - убедительное тому свидетельство», - пояснил Патриарх Кирилл.

Предстоятель констатировал, что для народа образ преподобного Серафима, старца, отказавшегося от всяких внешних благ и стяжавшего огромную духовную силу, является и примером, и идеалом.

В завершении Патриарх пожелал, чтобы по молитвам преподобного Серафима Господь хранил Церковь и каждого из нас, укрепляя на личном пути ко спасению и ограждая от искушений, соблазнов, пороков, всего того, что разрушает человеческую жизнь и создает средостения между человеком и Богом.