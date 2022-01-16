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На винницких должностных лиц, переводивших общины УПЦ в ПЦУ, открыли головное производство

16.01.2022 / 18:05
На винницких должностных лиц, переводивших общины УПЦ в ПЦУ, открыли головное производство
Источник: Центр информации УПЦ
Прокуратура сообщила, что правоохранители учли обстоятельства, указанные в определении суда от 17 декабря 2021 года

Прокуратура Винницкой области открыла уголовное производство на должностных лиц Винницкой областной государственной администрации из-за незаконной перерегистрации в ПЦУ храма Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви в Сниткове.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм общественного движения «Миряне», расследование начато по признакам преступления, предусмотренного 356-й статьей Уголовного кодекса Украины (Самоуправство).

В письме прокуратуры судье Окружного административного суда Киева Наталье Клочковой говорится, что расследование уголовного дела поручено отделу дознания Винницкого районного управления ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

Прокуратура также сообщила, что правоохранители учли обстоятельства, указанные в определении суда от 17 декабря 2021 года. Тогда окружной админсуд установил, что по приказу начальника Управления по делам религий Винницкой ОГА Игоря Салецкого госрегистратор перерегистрировал общину УПЦ в Сниткове в ПЦУ, несмотря на судебный запрет.

Как сообщалось ранее, Окружной Административный суд Киева 30 июля 2021 года запретил чиновникам Винницкой ОГА осуществлять любые регистрационные действия в отношении ряда общин Украинской Православной Церкви, однако начальник Управления по делам религий Винницкой ОГА все равно осуществлял попытки перерегистрации общин УПЦ в селах Бахтин, Вербовец и Сниткив Винницкой области, что послужило причиной молитвенного стояния под Винницкой ОГА.

Источник: Inpress.ua
чиновники, Винница, УПЦ, уголовная ответсвенность
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