Митрополит УПЦ рассказал о добродетели, без которой невозможно духовное спасение человека

Для спасения недостаточно «хорошо себя вести», нужно еще и положительное наполнение души.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

««Будь бдителен» в церковнославянском тексте передается через слово «трезвися». Увы, значение этого слова полностью ушло из нашего языка. Здесь речь идет не о воздержании от алкоголя, а о той добродетели, без которой вообще невозможно спасение человека. Современным языком понятие «трезвение» можно объяснить как потребность в абсолютно честном, незамутненном взгляде на самого себя и на окружающий мир», - сказал владыка.

Митрополит Лука отметил, что трезвение - это свобода от самообмана; в духовном смысле - состояние, противоположное духовной прелести, то есть самообольщению.

«Поступки рождаются от взаимодействия различных энергий души. Это результат мыслей, чувств и желаний. Трезвение – есть контроль бытийного центра человека, нашего «я», над всем тем, что происходит в уме и сердце», - пояснил иерарх УПЦ.

Для спасения, по его словам, недостаточно «хорошо себя вести», нужно еще и положительное наполнение души. «Так же, как и для здоровья тела нужна качественная пища и вода, так и для здоровья души нужна благодать Духа Святого», - добавил архиерей.

«Если человек будет питать свою душу тем, что ему предлагают СМИ или так называемая «массовая культура», то его душа превратится в выгребную яму с нечистотами. Даже если будет питать свою душу классической музыкой, добрыми фильмами или хорошими, светлыми художественными книгами, она останется голодной. Ее может насытить только благодать Божия. А для этого человеку нужна, прежде всего, молитва, размышление над Словом Божьим, чтение Святых Отцов и применение их опыта в своей повседневной жизни», - считает митрополит Лука.