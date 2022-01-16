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Семья священника УПЦ, у которого сгорел дом, просит помощи

16.01.2022 / 17:20
Семья священника УПЦ, у которого сгорел дом, просит помощи
Источник: Центр информации УПЦ
Дом загорелся около 5 утра 13 января, причиной стало возгорание дымохода

На Одесчине в доме настоятеля храма УПЦ в честь Успения Богородицы села Задунаевка протоиерея Александра Пишты произошел пожар.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу Арцызского благочиния, в результате пожара сгорела значительная часть крыши, дом сильно поврежден.

Священник с матушкой и тремя детьми 3, 5 и 12 лет остались без крыши над головой и нуждаются в приобретении нового жилья.

Дом загорелся около 5 утра 13 января. Причиной стало возгорание дымохода. Пожар удалось потушить.

Помочь семье священника можно перечислив средства:

На карту ПриватБанка 4149 4991 4550 4591 Пишта Александр Григорьевич, 4149499155291840 Пишта Ирина Афанасьевна.

Источник: Inpress.ua
помощь, священник, УПЦ
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