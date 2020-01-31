Священники УПЦ доставили мирным жителям Донбасса 1,5 тонны гуманитарной помощи

Священнослужители Сумской епархии Украинской Православной Церкви совершили поездку в зону ООС, доставив гуманитарную помощь мирным жителям села Зайцево Донецкой области и медикам-волонтерам.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу епархии.

По словам организатора поездки протоиерея Александра Петренко, главы Центра реабилитации воинов АТО и мирных граждан, пострадавших от боевых действий на востоке Украины, в зону ООС с архимандритом Серафимом (Панкратовым) они уехали, загрузив микроавтобус в Сумах, Ахтырке и Журавном одеждой и продуктами - всего около 1,5 тонны гуманитарной помощи. Он добавил, что местные жители села Зайцево встретили их очень радушно.

«Военные и местные жители помогли разгрузить автобус, после чего мы все помолились, сначала заочно отпели усопшего новопреставленного Александра, затем отслужили молебен о мире в нашем государстве. После молебна общались с людьми, посетили лежачих больных. Позже брали интервью для будущего фильма о жизни на линии разграничения, о судьбах людей и о том, почему они не уезжают из опасных мест», - рассказал он.

На обратном пути священники Сумской епархии посетили медиков-волонтеров и завезли им продукты, которые им передали сумские волонтеры.

Следующую поездку в зону ООС священнослужители планируют осуществить через месяц.