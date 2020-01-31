Войти | Зарегистрироваться
16:27

пятница,
31 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Экстренная помощь: Гончарук дал 10 дней на составление списка больниц, где будет "апгрейд"

31.01.2020 / 15:54
Премьер-министр Алексей Гончарук поручил главам ОГА в течение 10 дней определить и представить на утверждение Минздраву перечень больниц, в которых необходимо модернизировать отделения экстренной помощи.

Об этом он сообщил 30 января в Тelegram по результатам селекторного совещания с председателями ОГА,

"Поручил главам ОГА в течение 10 дней определить и представить на утверждение в Минздрав перечень больниц, а в апреле - совместно с Минздравом завершить выполнение проектных работ", - написал Гончарук.

По его словам, эффективность экстренной медицины значительно зависит от оснащенности и персонала приемных отделений.

"Здоровье людей - приоритет правительства. Мы работаем над тем, чтобы качественные медицинские услуги были доступны каждому украинцу", - добавил Гончарук.

Именно поэтому, подчеркнул он, будет модернизировано 200 приемных отделений экстренной помощи по всей Украине уже в 2020 году.

Напомним, 29 января правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи, согласно которому в этом году будет оборудовано 200 приемных отделений.

Источник 

коронавирус, экстренная помощь, Гончарук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.