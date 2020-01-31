Экстренная помощь: Гончарук дал 10 дней на составление списка больниц, где будет "апгрейд"

Об этом он сообщил 30 января в Тelegram по результатам селекторного совещания с председателями ОГА,

"Поручил главам ОГА в течение 10 дней определить и представить на утверждение в Минздрав перечень больниц, а в апреле - совместно с Минздравом завершить выполнение проектных работ", - написал Гончарук.

По его словам, эффективность экстренной медицины значительно зависит от оснащенности и персонала приемных отделений.

"Здоровье людей - приоритет правительства. Мы работаем над тем, чтобы качественные медицинские услуги были доступны каждому украинцу", - добавил Гончарук.

Именно поэтому, подчеркнул он, будет модернизировано 200 приемных отделений экстренной помощи по всей Украине уже в 2020 году.

Напомним, 29 января правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи, согласно которому в этом году будет оборудовано 200 приемных отделений.

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