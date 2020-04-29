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Сестры милосердия передали помощь погорельцам в Житомирской области

29.04.2020 / 14:05
Сестры милосердия передали помощь погорельцам в Житомирской области
Сестры милосердия Источник: Центр информации УПЦ
Погорельцам передали 10 велосипедов, 50 продуктовых наборов, 3 ящика тушенки, бытовую химию, инструменты и гвозди

В Житомирской области сестры милосердия Марфо-Мариинской обители, 28 апреля, помогли жителям села Личманы, которые пострадали от лесного пожара.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, сестры милосердия передали жителям Личман подарки от Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Перед поездкой сестры связались с местными жителями и узнали об их нуждах.

Погорельцам передали 10 велосипедов, 50 продуктовых наборов, 3 ящика тушенки, бытовую химию, инструменты и гвозди. Также сестры передали 130 антисептиков.

Также от Международного благотворительного фонда Вадима Новинского в честь Покрова передали сто пасок.

Фото: Гавриил Загородний

Источник: Inpress.ua
помощь, УПЦ, сестры милосердия
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