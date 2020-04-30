Сестры милосердия собирают помощь погорельцам в Житомирской области

Сестры милосердия Марфо-Мариинской обители собирают благотворительную помощь погорельцам в Житомирской области.

Как сообщили Центру информации УПЦ в сестричестве, пострадавшим от пожаров в селе Личманы необходимо построить 38 домов. Также есть намерение построить храм.

Пострадавшие от пожаров нуждаются в стройматериалах, лекарствах и финансовой помощи.

«Своими силами погорельцам не справиться с этой бедой. Они ждут и надеются на помощь. Для них – это беда – как Божий промысел и наша помощь – как чудо», - рассказали в Марфо-Мариинской обители сестер милосердия.

Помощь можно переслать на карту Приватбанка старшей сестры милосердия Марфо-Мариинской обители Натальи Гербовой: 5168 7453 0254 9727.

Как сообщалось, сестры милосердия Марфо-Мариинской обители, 28 апреля, помогли жителям села Личманы, которые пострадали от лесного пожара. Сестры передали погорельцам подарки от Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия: 10 велосипедов, 50 продуктовых наборов, 3 ящика тушенки, бытовую химию, инструменты и гвозди. Также сестры передали 130 антисептиков.