Полиция взяла под контроль общежитие под Киевом, где зафиксировали вспышку Covid-19

Об этом сообщила работник отдела коммуникаций полиции Киевской области Виталия Грохольская.

"Да, действительно, там (возле Броваров – ред.) обеспечивают публичный порядок работники полиции", - сказала Грохольская.

Ранее СМИ сообщали, что вблизи Броваров в общежитии для пожилых людей села Зазимье, по улице Вишневая, зафиксирована вспышка коронавируса, скончался 95-летний киевлянин.

Как сообщалось, в городе Вишневое Киевской области в одном из общежитий 21 апреля зафиксировано массовое заболевание COVID-19. Бойцы Нацгвардии обеспечивают карантинные мероприятия в Вишневом, где в общежитии зафиксировали вспышку Covid-19.

Впоследствии, 27 апреля, в КОДА сообщили, что очередной случай массового заболевания Covid-19 произошел в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка по ул. Бархатная, 18-А в Киево-Святошинском районе.

Возле общежития в Петропавловской Борщаговке был установлен контрольно-пропускной пункт, где дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.

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