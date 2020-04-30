Войти | Зарегистрироваться
18:34

четверг,
30 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В столичном Десятинном монастыре можно подать записки онлайн

30.04.2020 / 17:11
В столичном Десятинном монастыре можно подать записки онлайн
Десятинный монастырь Источник: Центр информации УПЦ
Заказать поминовение можно, отправив письмо на электронный адрес: desyatynniy@gmail.com

В период карантина в киевском Десятинном монастыре Украинской Православной Церкви принимают записки на поминовение в режиме онлайн.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на сайте обители можно детальнее прочитать о видах и сроках поминовения.
Все записки принимаются с именами крещеных православных христиан.

«Церковь не молится за самоубийц, колдунов, сектантов и раскольников, так как они не являются членами Православной Церкви. Просим в записке указывать ее наименование, о здравии или о упокоении, полное православное имя в родительном падеже», - напомнили в обители.

Заказать поминовение можно, отправив письмо на электронный адрес: desyatynniy@gmail.com.

Все перечисленные средства будут направлены на возрождение Десятинного собора Пресвятой Богородицы и поддержку Десятинного монастыря.

 

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.