В столичном Десятинном монастыре можно подать записки онлайн

В период карантина в киевском Десятинном монастыре Украинской Православной Церкви принимают записки на поминовение в режиме онлайн.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на сайте обители можно детальнее прочитать о видах и сроках поминовения.

Все записки принимаются с именами крещеных православных христиан.

«Церковь не молится за самоубийц, колдунов, сектантов и раскольников, так как они не являются членами Православной Церкви. Просим в записке указывать ее наименование, о здравии или о упокоении, полное православное имя в родительном падеже», - напомнили в обители.

Заказать поминовение можно, отправив письмо на электронный адрес: desyatynniy@gmail.com.

Все перечисленные средства будут направлены на возрождение Десятинного собора Пресвятой Богородицы и поддержку Десятинного монастыря.