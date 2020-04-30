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В Минздраве заявили, что Украина избежала пика коронавируса

30.04.2020 / 16:45
Украина обошла пик заражения коронавирусом благодаря введенным карантинным ограничениям.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, резкого скачка заболеваний не произошло, и сейчас Украина уже находится на плато, которое, тем не менее, может быть длиннее, чем в странах, где был зарегистрирован пик заражений.

"Карантин помог нам избежать серьезного пикового скачка эпидемии, мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачок, плато и пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато, и оно может быть длительным", - отметил Ляшко.

Он также отметил, что, несмотря на продолжающийся рост случаев инфицирования, существует неустойчивая тенденция к снижению заболеваемости вирусом.

"Стремительного распространения вируса не произошло, фиксируем рост числа новых случаев, с учетом тех, кто выздоровел и умер, и он не превышают 10%. Ежедневно у нас стабильные показатели и колебания в рамках 5% прироста. Это еще не устойчивая тенденция к снижению. Плато может быть длительным, но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика", - добавил Ляшко.

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Украина, коронавирус, Минздрав
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