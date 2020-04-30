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Во Львовской области выявили вспышку COVID-19 в одном из сел

30.04.2020 / 16:14
Вспышку заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в селе Давыдов Пустомытовского района, сообщает глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"В Давыдове проводят усиленные мероприятия по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Более 20 инфицированных COVID-19 выявлены в селе Давыдов Пустомытовского района. Соответствующие службы на протяжении дня проводят экспресс-тестирование жителей", - написал Козицкий на своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду, 29 апреля, вечером.

По его данным, медики устанавливают источник занесения вируса в населенный пункт.

Согласно распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий ЧС Ивана Собко, опубликованному на странице Давыдовского сельсовета в "Фейсбуке", в Давыдове с 16:00 29 апреля до 06:00 часов 4 мая введены ограничения на передвижение и пребывание людей в общественных местах.

Кроме того, Пустомытовская районная администрация и исполком Давыдовского сельсовета должны обеспечить функционирование COVID-патрулей по контролю за выполнением карантинных требований населением на период действия ограничительных мер. Также районный и сельский советы обязаны принять решения о режиме ограничения въезда/выезда из населенного пункта частного транспорта и установки карантинных блокпостов.

Источник

коронавирус, Львов
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