Во Львове – рекордное количество случаев COVID-19, Садовой назвал три причины

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой в Twitter

Прямая речь: "За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Есть 96 положительных результатов. Объясняется такого количество просто: больше тестов – больше больных.

Количественно это рекорд для Львовской области. Но это также и большое количество сделанных исследований.

В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты".

Ну и в целом, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится.

Сегодня наша главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова. Берегите себя и близких!".

Источник