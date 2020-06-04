Войти | Зарегистрироваться
10:34

четверг,
04 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Ермак заявил, что процесс освобождения пленных затормозился, и назвал причины

04.06.2020 / 10:23
Не только коронавирус, но и невыполнение боевиками и российской стороной договоренностей лидеров нормандской четверки тормозит процесс освобождения украинских пленных из РФ и оккупированной Украины.

Об этом Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил во время визита в Германию и встречи с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, сообщает Офис президента

Прямая речь: "Мы констатировали прогресс в освобождении пленных. Однако движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока заторможено. И нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнения другой стороной договоренности Нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания заложников на временно оккупированных территориях".

По его словам, Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в Минском формате.

Руководитель ОП сообщил немецким партнерам, что на Донбассе боевики не выполняют "едва ли не важнейшее условие для продвижения к миру - до сих пор не прекращаются обстрелы".

Ермак отметил, что с 19 декабря прошлого года до 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибло 33 украинских военных, еще 235 были ранены. Боевики продолжают использовать запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Источник

коронавирус, обмен пленными, Ермак
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.