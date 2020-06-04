Ермак заявил, что процесс освобождения пленных затормозился, и назвал причины

Об этом Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил во время визита в Германию и встречи с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, сообщает Офис президента

Прямая речь: "Мы констатировали прогресс в освобождении пленных. Однако движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока заторможено. И нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнения другой стороной договоренности Нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания заложников на временно оккупированных территориях".

По его словам, Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в Минском формате.

Руководитель ОП сообщил немецким партнерам, что на Донбассе боевики не выполняют "едва ли не важнейшее условие для продвижения к миру - до сих пор не прекращаются обстрелы".

Ермак отметил, что с 19 декабря прошлого года до 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибло 33 украинских военных, еще 235 были ранены. Боевики продолжают использовать запрещенное минскими соглашениями вооружение.

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