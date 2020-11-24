Ермак получил отрицательный тест на COVID-19

Об этом Ермак сообщил в Фейсбуке.

"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким!" - сказал Ермак.

Как сообщалось, 9 ноября коронавирус обнаружили у Президента Владимира Зеленского, а также у главы Офиса Президента Андрея Ермака. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк позднее проинформировал, что Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

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