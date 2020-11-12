Зеленского и Ермака с коронавирусом положили в "Феофанию"

Об этом идет речь в интервью УП "Политтехнолог Банковой: Зеленский больше, чем видосики. Он –президент страны"

Прямая речь: "Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний".

В палате президента установлена спецсвязь. У Ермака такой функции нет, только изолированная палата.

Подоляк отмечает, что у президента и главы ОП стандартный график работы. "Единственное ограничение – это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", – рассказал советник Ермака.

Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.

Не видится президент также и со своим главой ОП. С ним связь только по телефону.

Напомним: президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и голова его Офиса Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОП Юлии Ковалив.

Заразився коронавірусом і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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