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Советник Ермака подал в отставку из-за локдауна выходного дня

13.11.2020 / 10:23
Советник главы Офиса президента Андрея Ермака - Игорь Уманский – увольняется с этой должности, поскольку не согласен с усилением карантина в Украине на выходных.

Об этом сообщает сам Уманский в Facebook

Прямая речь: "Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую.

Что касается причин отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично.

ОтдыхайТЕ!"

Напомним, в апреле стало известно, что бывшего министра финансов Игоря Уманского назначают специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Он помогал Ермаку разобраться в объемах коррупции в ключевых ведомствах, которые наполняют государственный бюджет.

11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с локдауном выходного дня. Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Источник

отставка, Уманский
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