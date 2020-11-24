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Филатов победил на выборах мэра Днепра

24.11.2020 / 11:16
Действующий мэр Днепра Борис Филатов победил во втором туре выборов мэра.

Об этом сообщает Днепровский городской совет

Дословно: "По результатам обработки 100% протоколов Борис Филатов набрал 80,61% голосов днепрян, опередив своего конкурента более чем в четыре раза".

По словам секретаря городского совета Александра Санжары, во время выборов применялись грязные технологии. В частности, на предвыборных встречах с жителями в Филатова стреляли зеленкой из пейнтбольного ружья, а также на встречах присутствовали люди, которые препятствовали осуществлению избирательного права.

Кроме того, за 2 недели до выборов началась масштабная скупка голосов избирателей – через группы в Telegram и Viber предлагали до 1,5 тысячи грн за голос.

Он также добавил, что самым большим и самым частым нарушением на выборах во втором туре было фотографирование избирательного бюллетеня.

Напомним, второй тур выборов в Днепре состоялся 22 ноября.

Источник

выборы, Днепр, Филатов
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