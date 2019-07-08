Войти | Зарегистрироваться
20:07

понедельник,
08 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Загид Краснов оказался злостным прогульщиком

08.07.2019 / 19:33
Один из кандидатов народные депутаты Украины по 25 округу (Чечеловский и Амур-Нижнеднепровский районы г.Днепр), скандально известный местный депутат Днепровского городского совета Загид Краснов оказался заядлым «прогульщиком» сессий и заседаний собственной комиссии.

Данные о его прогулах и низкой посещаемости содержатся на сайте мэрии, с которыми может ознакомиться любой желающий.

В 2016 году из 17 сессий Загид Краснов прогулял  7.

В 2017 году из 11 сессий он отсутствовал на 2.

В 2018 году Загид Краснов прогулял 7 сессий из 11.

В 2019 году Краснов умудрился прогулять уже 6 сессий из 7 (!).

Весьма показательна ситуация и с заседаниями депутатской комиссии, в которую входит кандидат-прогульщик Загид Краснов.

В 2016 году он прогулял 14 (!) заседаний из 15. В 2017 году Загид Краснов прогулял все 8 собраний из 8. В 2018 году произошло непонятное - он явился на 5 заседаний из 10.

В 2019 году Краснов прогулял все 4 заседания из 4.

Напомним ранее команда Загида Краснова попала в «громкий скандал» организовав технологию создания «клонов-кандидатов». Как ранее писал «Обозреватель», по данным источников, что речь идет об Анне Мосьпан (активист организации и одноименной партии Загида Краснова "Громадская сила"), которая выступала основным переговорщиком, а также ныне действующем районном депутате АНД района от той же "Громадской силы" Олеге Зинченко, который сопровождал ее во время передвижения по области.

выборы, Днепр, Загид Краснов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.