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Саммит Украина-ЕС: Могерини призывают к "важным шагам" и напоминают о Сенцове

08.07.2019 / 19:37
Накануне саммита Украина-ЕС участники глобальной акции #SaveOlegSentsov подготовили обращение к верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики Фредерике Могерини, в котором призывают сделать "ряд важных шагов".

Об этом 7 июля сообщила председатель правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук.

"Мы подготовили обращение к Могерини. ... В который раз обращаемся к ЕС с тем, чтобы они сделали ряд важных шагов - назначили представителя по оккупированным украинским территориям Крыма и Донбасса, начали постоянный мониторинг судебных заседаний над политзаключенными, отправили независимые миссии врачей, приняли европейский аналог акта Магнитского т.д.", - говорится в заявлении.

Также в обращении напомнили, что 13 июля - день рождения политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова.

"Уже шестой год он будет встречать его в колонии на крайнем севере Российской Федерации. Несмотря на очевидную абсурдность обвинений, многочисленные требования международных организаций, публичные обращения руководства различных стран и мощную кампанию поддержки ничего не меняется к лучшему", - отмечают правозащитники.

Они отмечают, что ситуация "только ухудшается": количество заключенных по политическим мотивам граждан Украины в России и оккупированном Крыму превышает 100 человек, а на оккупированном Донбассе продолжается практика похищения и пыток людей.

Обращение открыто для подписания общественными организациями, добавила Матвийчук. Сейчас документ подписали более 25 организаций.

Источник 

саммит, ЕС, Могерини
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