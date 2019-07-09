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Верховный суд отменил повторную жеребьевку в ЦИК

09.07.2019 / 09:02
Верховный суд отменил повторную жеребьевку в ЦИК
Верховный Суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, которое обязывало провести повторную жеребьевку партий.

Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в Facebook.

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть", - написала она.

При этом, в настоящее время на сайте Верховного суда и на его странице в Facebook нет решения по делу о повторной жеребьевке номеров партий.

Напомним, 26 июня ЦИК по результатам жеребьевки определила номера политических партий для размещения в избирательном бюллетене на досрочных парламентских выборах 21 июля.

30 июня ЦИК внесла в избирательный бюллетень партию "Движение новых сил" бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Партии без жеребьевки предоставили №22. В ЦИК утверждают, что, поскольку во время предвыборной агитации политические партии используют уже определенные жеребьевкой номера, то изменение этих номеров может повлечь дезориентацию избирателя.

3 июля Аграрная партия Украины подала иск в суд из-за того, что ЦИК не проводила жеребьевку для внесения в бюллетень партии Саакашвили. Саакашвили заявил, что выступает против повторной жеребьевки, и его политическая сила не собирается требовать повторную жеребьевку.

4 июля Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку партий.

В то же время Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на решение админсуда о повторной жеребьевке.

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выборы, жеребьевка, ЦИК, Верховный суд
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