Зеленский и Туск в Станице Луганской зашли вглубь зоны разведения

Об этом 7 июля сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

"На КПВВ "Станица Луганская" Зеленского и Туска ознакомили с текущей ситуацией на этом участке. Президент Украины и президент Европейского совета пообщались с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями и ознакомились с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС", - говорится в сообщении.

"Верховный главнокомандующий лично проверил новые позиции сил ООС на участке разведения. Высоким гостям также были представлены результаты работы групп разминирования: доказательства российской агрессии в виде остатков вражеских боеприпасов, найденных пиротехническими группами. Делегация имела возможность убедиться в том, что украинская сторона неуклонно выполняет международные договоры и пункты Минских договоренностей", - сообщили в пресс-центре ООС.

В пресс-службе Зеленского сообщили, что в ходе визита в Станицу Луганскую президент "более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения".

"Вместе с Дональдом Туском Зеленский прошел последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия", - говорится в сообщении.

Как отметил президент Украины, этот мост власти хотят восстановить.

"Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - заявил Зеленский и добавил, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

Также Зеленский и Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, где заслушали доклад о текущей безопасности в районе проведения ООС.

"Войска все разведены. Командиры готовы. "Измены" никакой нет", - отметил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

В ходе визита Зеленского и Туска сопровождали начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, командующий ОС Александр Сирский и глава ГПСУ Сергей Дайнеко.

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