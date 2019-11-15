Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2"

"Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта "Северный поток - 2". Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в четверг, 14 ноября.

Туск приветствовал существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Зеленский поблагодарил Туска за весомую личную роль в развитии сотрудничества между Украиной и ЕС во время его пребывания в должности президента Евросовета и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Со своей стороны Туск заверил в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в Украинском государстве.

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