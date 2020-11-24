Зеленский оправился от коронавируса

Об этом написал Зеленский в Telegram

Прямая речь: "У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду".

Президент отметил, что с понедельника уже на работе в обычном режиме.

Об отрицательном результате теста на коронавирус сообщил и председатель Офиса президента Андрей Ермак. На своей странице в Facebook Ермак тоже заявил, что приступает к работе в обычном режиме.

Напомним, 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел и глава его Офиса Андрей Ермак.

Зеленского и Ермака, у которых болезнь проходила в легкой форме, поместили в изолированные палаты больницы "Феофания". Главе государства провели спецсвязь и оборудовали специальный кабинет.

Зеленский ответил злопыхателям, которые радуются его болезни: коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты.

Источник