Строительная опухоль: Как местные власти превращают Ирпень в бетонное гетто

С приходом к власти Владимира Карплюка Ирпенский регион сменил вектор лидерства, и теперь занимает первые места в списках незаконного строительства, вырубки лесов, истребления заповедных зон и уничтожения инвестиционной привлекательности за рекордно короткие сроки. Оставаясь формально в тени, скандальный мэр привел к власти в городе своего человека, а значит под прикрытием «хозяина» застройка Ирпеня продолжится усиленными темпами и уже через пару лет превратит лесной городок в бетонные джунгли, пишет Капитал.

Владимир Карплюк занял кресло мэра на досрочных выборах в 2014, и с этого момента в городе появилась новая форма организованной преступности, которая орудовала по формуле «власть+криминал». Благодаря прикрытию в мэрии строительная мафия Ирпеня оставалась неуязвимой для Закона, а местная прокуратура пачками закрывала уголовные производства. В 2017 году о беспределе в регионе заявлял сам Генпрокурор Украины Юрий Луценко, который назвал Ирпень «точкой местного Чикаго», где «сочетается криминалитет с правящими взяточниками».

Правоохранительные органы за последние четыре года возбудили против Карплюка около 30 криминальных дел, но сотни миллионов «грязных» денег, которые строительная мафия зарабатывала на тотальной застройке города, давали возможность заносить откаты «куда нужно», и эти дела или не двигались с места, или просто закрывались.

Чтобы по достоинству оценить размах, с которым власти за рекордные сроки «преобразили» город, можно проанализировать цифры.

Так, в период с 2014 по 2020 год в Ирпене построили почти 1,5 млн квадратных метров жилья, а в город переехало более 70 000 жителей. Для сравнения стоить отметить, что все построенное жилье в Ирпене с момента основания города в 1900 до начала строительного бума в 2010 году составляло 870 тыс. квадратных метров, а его инфраструктура была рассчитана на 50 000 жителей. То есть строительная мафия во главе с Карлюком за время своего «царствования» построила два (!) города Ирпеня и переселила туда в полтора раза больше людей, чем там жило ранее.

Для того чтобы эти миллионы квадратных метров продавались, в городе облагородили центральную площадь и несколько зеленых зон, но сотни гектаров леса при этом были вырублены под новые высотки. При стремительном росте населения власть застройщиков и не думала строить новые школы, детские сады, расширять дороги. В результате сегодня в ирпенских школах открыто по 12 первых классов, очередь в садики исчисляется тысячами детей, в городе появились пробки, а из-за транспортного коллапса на дорогу до столицы жители тратят уже не 15 минут, как раньше, а более часа.

Впрочем, сегодняшняя ситуация в Ирпене может оказаться цветочками в сравнении с грандиозными планами строительной мафии, которая вознамеривается застроить город «до предела» и увеличить его население еще в два раза. Так, в 2018 году на сессии Ирпенского городского совета с помощью продажных депутатов и титушек был принят Генеральный план уничтожения города, согласно которому строительная мафия запланировала построить в городе еще 3 млн квадратных метров жилья на 100 000 новых жителей. Для строительной банды во главе с Карплюком этот Генплан - возможность заработать миллиарды. Для жителей города - это катастрофа и уничтожение последних комфортных условий дли жизни в городе.

Один из последних мега-проектов, который под видом строительства школы пытаются реализовать в пойме речки Ирпень - скандальный микрорайон «Синергия Сити» на 76 многоэтажных домов, 40 000 жителей и 20 000 машин!

Для реализации своего грандиозного замысла строительная мафия основательно подготовилась к местным выборам-2020, разложив свои «яйца» в более 10 корзин-партий, которые хотела привести в городской совет. А бороться за кресло мэра отправили ставленника Владимира Карплюка Александра Маркушина, который до этого был первым заместителем мера Ирпеня.

По итогам выборов план «А» Карплюка прогорел, и все «корзины», кроме партии застройщиков «Новые лица», пролетели мимо городского совета. А вот с выборами мера все ожидаемо сложилось в пользу «Карпушиных», и строительной мафии удалось протянуть Маркушина на должность городского главы (хотя за него проголосовало 8332 человека в 120-тысячном городе).

При мэре, который является представителем строительной мафии, не сложно предвидеть дальнейшее развитие Ирпеня, а еще недавно курортный город может окончательно превратиться в железобетонное гетто без нормальных условий для жизни. Тотальная застройка, которая при поддержке Карплюка ведется в пойме речки Ирпень, окончательно приведет к тому, что город потеряет свою привлекательность для бизнеса и инвестиций. А отсутствие метро и других способов быстро доехать до Киева превратит город в «новую Троещину» - спальный район без возможности создания рабочих мест, в котором жители будут изолированы от столичного мира.

Уже не первый год активисты Ирпеня во все горло кричат о катастрофе, которая происходит с городом, но мафия Карплюка настолько крепко «забетонирована» в благодатную ирпенскую землю, что сдвинуть ее усилиями одних местным жителей невозможно. Однако застройка Ирпенского региона – это проблема и столичного, и областного, и всеукраинского масштаба. Потому что маленький городок на карте Украины уже стал ярким пятном позора и очагом злокачественного строительного беспредела, метастазы от которого могут разрастись по всей стране.

Исходя из этого, чтобы не допустить уничтожение города, активная общественность Ирпеня 20 ноября выступила с открытым обращением к новоизбранным депутатам Ирпенского городского совета, которых мы призываем:

Привлечь к криминальной ответственности должностных лиц во главе с Владимиром Карплюком, которые на протяжении последних 5 лет выдавали документы на незаконные строительства в Ирпене, в том числе - на строительство микрорайона "Благодатный" где строительные мошенники обманули более тысячи семей!

Для спасения города от тотальной застройки отменить Генеральный план Ирпеня, принятый 19.12.2018 г. Ввести мораторий на многоэтажное строительство и мораторий на вырубку деревьев!

Провести аудит решений Ирпенского городского совета за 2015-2020 гг. по выделению земли, а также аудит освоения бюджетных средств!

Отменить разрешительные документы и запретить строительство на незаконных объектах: ЖК "Синергия-Сити", ЖК «Ютландия», ЖК Grand Country Irpin, ЖК Green Life, ЖК «Есенин», ЖК «Нью-Йорк», ЖК «Мюнхгаузен», ЖК «Берега», ЖК White House, а также других незаконных ЖК в Ирпене, строительство которых приведёт к тотальной перегрузке коммуникаций и социальной инфраструктуры города, а также может привести к появлению тысяч новых обманутых инвесторов!

Только привлечением виновных к ответственности и пресечением любых незаконных манипуляций со стороны власти мы можем остановить в Ирпене строительный беспредел!