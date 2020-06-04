С 5 июня – новые послабления карантина: для ресторанов, храмов, пожилых людей, самолетов

Об этом шла речь на заседании правительства 3 июня, таковы предложения министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия

Чиновники единогласно внесли изменения в постановление от 20 мая №392.

Прямая речь главы Минздрава: "Предлагается разрешить с 5 июня 2020 работу заведений общественного питания, в частности, прием посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Позволить проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при условии контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее полутора метров, и в помещении – при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв м площади здания.

Разрешить с 5 июня лицам, достигшим 60-летнего возраста, не соблюдать условия самоизоляции.

Ограничить деятельность заведений оздоровления и отдыха детей.

Разрешить проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования в отдаленном и дистанционном режиме.

Предлагается предусмотреть, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для ослабления противоэпидемических мероприятий в течение 3 дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается вне очереди и принимает решение об отмене некоторых противоэпидемических мероприятий, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации в регионе".

Прямая речь министра инфраструктуры: "Предлагается ввести поэтапное возобновление воздушного сообщения и предоставление разрешения с 5 июня для внутренних авиаперевозок, с 15 июня – для международных авиаперевозок".

Мининфраструктуры также предложило разрешить перевозку до 4 пассажиров на авто (без учета детей в возрасте до 14 лет). Исключение – семьи.

Напомним: карантин действует в Украине с 12 марта с различными ограничениями из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, которую Всемирная организация здравоохранения признала 11 марта.

Кабинет министров предусмотрел 5 этапов выхода из карантина в Украине и критерии для послаблений.

С 11 мая начался первый этап ослабления карантина.

С 22 мая состоялся переход на второй этап, с тех пор ввели адаптивный карантин до 22 июня (в регионах могут быть разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации). 22 мая 11 областей были не готовы ко 2 этапу смягчения карантина. Планировалось, что ослабления могут происходить каждые 10 дней.

С 1 июня большинство областей Украины перешли к третьему этапу ослабления карантина: могут работать спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновилось пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение между областями.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что после 22 июня могут пересмотреть адаптивный карантин: адаптивность, возможно, будет не на областном уровне, а на уровне населенного пункта.

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