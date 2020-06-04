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В Украине почти полтысячи новых больных COVID-19

04.06.2020 / 09:01
За сутки 2 июня в Украине подтвердили 483 новых случая заболевания коронавирусом, 8 человек умерли от осложнений COVID-19, 362 больных преодолели болезнь.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, а также сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 июня

За все время пандемии коронавирусом SarsCoV2 в Украине заразились 24823 человека, умерли 735.

В то же время 10 440 человек выздоровели.

Подозрений на коронавирусную болезнь было 61138 (за последние сутки 749).

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, среди новых больных за сутки – 44 ребенка и 103 медработника. Были госпитализированы 152 человека.

Больше всего больных во Львовской области (96), Ровенской (50) и в Киеве (62).

В течение 2 июня медики сделали 16 тысяч 85 тестов на коронавирус, из них 9880 – методом ПЦР.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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