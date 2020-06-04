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Судей ВС возвысили над коллегами: теперь они не подлежат личному досмотру на таможне

04.06.2020 / 07:50
Верховная Рада на заседании 2 июня приняла Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины" (проект № 3194).

Об этом информирует pravo.ua

В статьях 340, 359, 456 и 457 Таможенного кодекса Украины слова "Верховный суд Украины", "генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины" заменены словами "Верховный суд", "генеральный прокурор" и "Офис генерального прокурора" соответственно.

Таким образом, председатель и судьи Верховного суда, генеральный прокурор и члены их семей, которые направляются вместе с ними, не подлежат личному досмотру. Их ручная кладь и сопровождаемый багаж освобождены от таможенного досмотра.

Между тем служителей Фемиды возмущает принятие данного закона, поскольку, по их мнению, он нарушает равенство и статус судей. "Контролированные поставки и перемещение товаров под негласным контролем должны согласовываться с Офисом генерального прокурора. Равенство судей? Одинаковый статус? Нет, не слышали", - отмечают они в телеграм-канале "Под мантией".

Теперь судей Верховного суда, в отличие от их коллег из судов первых и апелляционных инстанций, не могут досматривать на таможне. "Это вам не какой-то там судья с лоховского районного, окружного или апелляционного суда", - подчеркивают авторы поста.

судьи, таможня, ВР, Верховный суд, Офис генпрокурора, личный досмотр
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