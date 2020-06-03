Архиерей УПЦ рассказал о том, может ли Церковь существовать в режиме онлайн

Некоторые из сфер церковной жизни могут быть переведены в онлайн, однако невозможна виртуализация главного церковного Таинства – Святого Причастия.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал епископ Барышевский Виктор на канале «Думки вголос» в YouTube.

«Лично я не против онлайн-обучения, Zoom-конференций, или интернет-заказов в церковных магазинах, отметил он. - Но есть одна сфера, виртуализация которой беспокоит не только меня, как священнослужителя, но и многих наших верующих: Может существовать в режиме онлайн Церковь?

Кто-то заметит, что тысячи верующих встречали в этом году Пасху, пересматривая онлайн- трансляцию Пасхального богослужения, неужели все они не присоединились к главному празднику Христианства? Нет, конечно же, присоединились, особенно, если не только следили за молитвой, а и сами искренне и сосредоточено молились», - пояснил епископ Виктор.

Архиерей также напомнил, что поклоняться Богу человек должен, прежде всего, в своем сердце.

«Еще в беседе с самарянкой Господь сказал, что главное место поклонения Богу – это не какая-то географическая локация, а прежде всего - человеческое сердце. То есть, Бог в состоянии преодолеть любое временное измерение и пространство, а дух, как учит Священное Писание, действует, где хочет», - отметил владыка Виктор.

По словам архиерея УПЦ, в Православии «много составляющих, которые сами являются проявлениями виртуальности»:

«Это и символические действия священства и верующих во время богослужения, и росписи с образами святых, и даже сама молитва, переносит нас далеко за пределы нашей обыденности. Но существуют вещи, которые, несмотря на всю их воображаемость, на самом деле, являются очень реальными».

Как поясняет владыка, допустимо при некоторых особых обстоятельств онлайн посетить богослужение или заказать поминовение на Литургии, однако «при этом следует помнить, что где-то эта Литургия должна состояться на самом деле».

«А вот с чем никогда нельзя соглашаться, так это с виртуальным «онлайн-причастием». Любому живому существу недостаточно только мысли о воздухе - эта мысль не спасет его от удушья. Ему необходимо по-настоящему дышать, чтобы жить. Так же и мне недостаточно только воспоминаний о Христе. Мне нужен сам Христос, живущий во мне и животворящий все мое существо Своими святыми Тайнами», - подчеркнул епископ Виктор.