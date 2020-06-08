РСУ закрывает глаза на миллионные растраты в ВС

Об этом сообщает sud.ua

По информации РСУ, украинские суды находятся на грани остановки правосудия. РСУ регулярно получает сообщения из судов о том, что у них нет возможности отправлять корреспонденцию, оповещать стороны о судебных заседаниях, нет средств даже на оплату услуг по уборке помещений.

Так, на днях в Раду судей с подобным уведомлением обратился Киевский апелляционный суд, сообщивший, что если финансирование в ближайшее время не будет налажено в должном объеме, суд фактически прекратит осуществление правосудия.

При этом, как отметил глава РСУ Богдан Монич, другие ветви власти не хотят идти навстречу судебной власти. Так, Министерство финансов отказало Государственной судебной администрации даже в согласовании вопроса о перераспределении средств в рамках уже существующего бюджета судебной власти.

Член РСУ Алла Чебан отметила, что ситуация с финансированием судебной власти сейчас подобна той, что была в 1990-е годы.

А член РСУ Дмитрий Мовчан сообщил, что дошло до того, что судьи сами покупают почтовые марки.

Создать альтернативную систему оповещения участников судебных процессов и уведомлять стороны другими способами, кроме почтовой связи, как отметили в РСУ, пока системно не удается. Многие участники процессов даже не зарегистрированы в существующих электронных судебных системах.

В итоге, Рада судей Украины решила обратиться к Кабинету министров с требованием возобновить надлежащее финансирование судов первой и апелляционной инстанций.

Между тем такая позиция РСУ по поводу недостаточного финансирования не совсем понятна судьям. "Собрались взрослые члены РСУ и пожаловались всем, что нет финансирования. С бравадой обратились в министерство для получения дополнительного финансирования", - отмечают они в телеграм-канале "Под мантией".

При этом авторы поста недоумевают, почему РСУ не возмущается по поводу растрат в Верховном суде (ВС). "Остался вопрос за кадром, почему так же бравадно не осудили ВС за миллионные растраты на ремонты кабинетов, выплаты материальной помощи, стирку штор, закупку блокнотов? Что помешало?.." - говорится в сообщении.