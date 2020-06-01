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Верховный суд перечислил около 4 млн грн. на ремонты лифтов

01.06.2020 / 07:42
В то время как в судах первых и апелляционных инстанций катастрофически не хватает финансирования на марки и бумагу, в Верховном суде (ВС) перечислили около 4 млн грн. на ремонты лифтов.

Об этом сообщает телеграм-канал "Под мантией".

"Поздравляем Верховный суд с новыми лифтами. Мы согласны, что ходить по лестнице сложно. Согласны и с тем, что ремонт лифтов ВС более важен, чем обеспечение судов первой инстанции марками и бумагой" , - заявляют судьи.

Конечно же, комфорт судей ВС превыше всего, отмечают они и полагают, что "именно поэтому 25 мая было перечислено около 4 млн грн. компании ТОВ "БК КБР"".

Между тем работники судов первых и апелляционных инстанций должны сами искать выход из сложившейся ситуации, резюмируют авторы поста. "Вы-де помните, что нет денег для судов первой инстанции и апелляции. Вот вы там и держитесь", - сказано в сообщении.

суд, лифт, финансирование, Верховный суд
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