Верховный суд перечислил около 4 млн грн. на ремонты лифтов

Об этом сообщает телеграм-канал "Под мантией".

"Поздравляем Верховный суд с новыми лифтами. Мы согласны, что ходить по лестнице сложно. Согласны и с тем, что ремонт лифтов ВС более важен, чем обеспечение судов первой инстанции марками и бумагой" , - заявляют судьи.

Конечно же, комфорт судей ВС превыше всего, отмечают они и полагают, что "именно поэтому 25 мая было перечислено около 4 млн грн. компании ТОВ "БК КБР"".

Между тем работники судов первых и апелляционных инстанций должны сами искать выход из сложившейся ситуации, резюмируют авторы поста. "Вы-де помните, что нет денег для судов первой инстанции и апелляции. Вот вы там и держитесь", - сказано в сообщении.