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На Кировоградщине нашли захоронение священника, убитого сто лет назад

31.05.2020 / 19:51
На Кировоградщине нашли захоронение священника, убитого сто лет назад
Кировоградская область Источник: Центр информации УПЦ
На Кировоградщине нашли захоронение убитого большевиками священника

На Кировоградщине нашли захоронение священника, убитого в 1919 году большевиками.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Александрийской епархии, найденные 29 мая в пгт. Новая Прага Александрийского района Кировоградской области останки принадлежат иерею Иакову Ильичевскому.

Священник в январе 1918 года был назначен настоятелем нового храма в честь вмч. Феодора Тирона в Новой Праге. Через год он принял мученическую кончину от рук местных коммунистов. Его похоронили у храма, в котором он служил.
Впоследствии храм был разрушен, и в 1972 году на его месте начали строительство дома культуры. Могилу священника обнаружила бригада строителей, когда во время работ экскаватор вывернул ковшом на поверхность дубовый гроб с телом.

«В ходе работ экскаватор вывернул ковшом на поверхность дубовый гроб с телом отца Иакова. Как отмечал один из свидетелей, батюшка лежал в зелёных ризах, а в руках у него был крест и кожаное Евангелие. Приехавший на место представитель райкома забрал крест и Евангелие с собой. Строители же благоговейно закрыли гроб и перезахоронили священника на расстоянии нескольких метров от угла возводящегося здания», - рассказали в Александрийской епархии.

Через некоторое время для обозначения могилы была посажена ива, но с течением десятилетий она высохла и была срублена. В наше время место захоронения погибшего от рук большевиков священника удалось обнаружить благодаря рассказам одного из жителей Александрии, работавшего в бригаде строителей в 1972 году.

Источник: Inpress.ua
останки, УПЦ, Кировоградская область
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