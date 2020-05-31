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В Одессе освятили храм в честь царицы Тамары, построенный грузинской диаспорой

31.05.2020 / 18:26
В Одессе освятили храм в честь царицы Тамары, построенный грузинской диаспорой
Одесса Источник: Центр информации УПЦ
В Одессе освятили храм в честь царицы Тамары

В Одессе 31 мая освятили храм святой благоверной царицы Грузии Тамары, который был построен по благословению Святейшего Патриарха-Католикоса всея Грузии Илии II.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Одесской епархии, освятил храм, построенный на средства грузинской диаспоры, Одесский митрополит Агафангел.

В новоосвященном храме в этот день прошла первая божественная литургия, на которой присутствовали официальные лица Украины и Грузии.

Митрополит Агафангел отметил, что новый храм грузинской диаспоры стал украшением города, а само событие стало исторической вехой в развитии дружеских отношений между народами Грузии и Украины.

Источник: Inpress.ua
храм, Одесса, УПЦ
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