В Украине обнаружили 463 новых случая коронавируса, 9 человек погибли

Днем ранее сообщалось о 485 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 6 июня – о 550 новых заболевших, 5 июня – о 553.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 14 тыс 470 человек, что на 313 больше, чем днем ранее.

Согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, в числе заболевших за минувшие сутки - 61 ребенок и 85 медицинских работников (с начала пандемии заболели 1 964 ребенка и 5 101 медработник). В числе выздоровевших – 30 детей и 76 медицинских работников (с начала пандемии выздоровели 885 детей и 2 857 медработник).

На госпитализацию за сутки было направлено 199 человек, у которых был диагностирован Covid-19, в том числе 6 детей и 26 медицинских работников (с начала пандемии госпитализация была назначена 8 183 пациентам, из них 319 детям и 977 медицинским работникам). К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за сутки подключили 3 человек (с начала пандемии – 304 человека, в том числе одного ребенка и 29 медиков).

Из девяти умерших один является медицинским работником. С начала пандемии от усложнений, вызванных Covid-19, скончались уже 40 медиков.

Лабораторно исследовано 431 085 образцов методом ПЦР и 44 516 методом ИФА, в том числе 16 543 и 3 892 соответственно за минувшие сутки.

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