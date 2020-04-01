Войти | Зарегистрироваться
18:41

среда,
01 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19

01.04.2020 / 18:14
Состоянием на 22.00 вторника, 31 марта, в Украине лабораторно подтверждено 645 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 645 случаев COVID-19", – говорится в сообщении на странице Центра общественного здоровья Украины в Фейсбук во вторник вечером, 31 марта.

Отмечается, что всего зафиксировано 17 летальных случаев и 10 случаев выздоровления. Среди выздоровевших пациенты из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.

"С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусной инфекцией. Диагностика осуществляется вирусологической референс-лабораторией Центра и областными лабораторными центрами", – добавили в ЦОЗ.

Источник

статистика, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.