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В Одессе УПЦ оказала гуманитарную помощь многодетным семьям

01.04.2020 / 18:48
В Одессе УПЦ оказала гуманитарную помощь многодетным семьям
Одесская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Часть продуктов и материальной помощи были доставлены адресно людям, которые входят в группу риска и не могут самостоятельно приехать в социальный отдел

В Одессе Украинская Православная Церковь оказала гуманитарную помощь многодетным семьям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, продуктовые наборы были розданы жителям Одессы, которые не могут найти средства для существования.

Часть продуктов и материальной помощи были доставлены адресно людям, которые входят в группу риска и не могут самостоятельно приехать в социальный отдел.

К работе социального отдела подключились волонтеры, которые в свое время также получали помощь от Одесской епархии.

«Среди таких людей особо выделяется одесский волонтер Ирина Семкина-Мецкер. Будучи матерью восьмерых детей, она подключилась к благотворительной миссии, понимая всю значимость социальной работы именно в этот период. 

Это свидетельствует о том, что современные испытания смогут стать новой точкой отсчета не только волонтерского движения в Одессе, но и платформой для плодотворного сотрудничества Церкви и гражданского общества в данном аспекте служения Богу и людям», - сообщили в епархии.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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