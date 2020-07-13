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В общежитии киевского вуза вспышка коронавируса

13.07.2020 / 16:15
В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Дословно: "Всего в общежитии выявлено 5 больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех – в настоящее время неизвестно.

Установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13. Для определения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение 6 из них сейчас неизвестно".

 В управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что сейчас вход посторонних лиц в общежитие ограничен, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Источник

общежитие, коронавирус, Киев
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